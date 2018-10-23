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Путин поблагодарил «Опору России» за участие в развитии страны

Политика

Глава государства высказался о необходимости качественного развития малого и среднего предпринимательства

Путин поблагодарил «Опору России» за участие в развитии страны
Максим Додонов © Красная Весна
Древнегреческая колонна. Херсонес. Крым

Москва, 23 октября 2018, 16:28 — REGNUM  В секторе малого и среднего предпринимательства РФ надо создать дополнительно 6 млн рабочих мест. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 октября заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Малый бизнес — национальный проект».

«Хочу поблагодарить общероссийскую организацию «Опора России» и представителей отечественного бизнеса за ваше участие в важнейших проектах развития страны, — сказал Путин. — За улучшение делового климата и уровня жизни наших граждан. Напомню, что в послании была поставлена цель обеспечить не просто поступательное, а именно качественное развитие малого и среднего бизнеса, а значит, и сама работа ваших компаний и государственная политика по поддержке предпринимательства должна стать на порядок эффективней».

Как сказал глава государства, за 6 лет надо сделать так, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в ВВП РФ превысил 30% и стремился к 40%.

«В этом секторе надо дополнительно создать 6 млн рабочих мест», — сказал Путин.

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