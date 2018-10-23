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Стало тесно: гордума Екатеринбурга переедет в торговый центр

Политика

Помещения ранее были выкуплены в муниципальную собственность

Стало тесно: гордума Екатеринбурга переедет в торговый центр
Владислав Фальшивомонетчик
Городская дума Екатеринбурга

Екатеринбург, 23 октября 2018, 16:24 — REGNUM  Депутаты Екатеринбургской городской думы в 2019 году переедут в новое здание. Они будут работать на четвёртом и пятом этажах расположенного поблизости от здания мэрии торгового центра, сообщил журналистам вице-спикер Виктор Тестов.

По словам представителей думы, помещения ранее были выкуплены в муниципальную собственность. В нынешнем депутатам стало тесно. В новом здании будет более просторный зал заседаний, залы для комиссий думы, удастся наладить современную систему голосования и качественные трансляции.

Сейчас предстоит заполнить помещения мебелью и техникой. Возможно, переезд состоится до конца 2019 года.

Отметим, местные жители в основном не в восторге от очередных расходов на благо депутатского корпуса. По некоторым оценкам, речь идёт о сумме порядка 100 млн рублей, и горожане считают, что такую сумму можно было бы потратить на другие цели.

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Политическая жизнь Урала
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