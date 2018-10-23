Италия подозревает Францию в «доставке» несовершеннолетних мигрантов

Рим, , 16:24 — REGNUM Среди мигрантов, которых сотрудники французской жандармерии привозили на итальянскую сторону границы, были и несовершеннолетние, передает во вторник, 23 октября, информагентство Ansa со ссылкой на свои источники в министерстве внутренних дел.

На границе между Францией и Италией в Пьемонте будет оборудован постоянно действующий полицейский патрульный пост, заявил глава МВД Маттео Сальвини.

Ранее итальянские СМИ разместили видеоролик, на котором сотрудники жандармерии на автомобиле ведомства привозят группу выходцев из Африки на итальянскую территорию, высаживают их и возвращаются во Францию. По данным МВД, этот случай не был разовым: есть два документально подтвержденных факта, а по свидетельствам жителей городков на границе с Францией, такая «доставка мигрантов» осуществляется регулярно с августа 2018 года.

Сальвини заявил, что намерен посетить приграничные города, чтобы разобраться в ситуации. Также он ждет объяснений от своего французского коллеги. Сообщения о «доставке мигрантов», вызвавшие серьезный скандал в Италии, пока не были как-либо объяснены Францией. В первом случае, когда стало известно о высадке мигрантов из машины жандармерии посреди леса, одна из предложенных версий заключалась в том, что сотрудники «сбились с дороги».

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