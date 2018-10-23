Парламент Армении провалил голосование судьи Конституционного суда

Ереван, , 15:58 — REGNUM Национальное собрание Армении сегодня, 23 октября, провалило голосование судьи Конституционного суда. На должность судьи президент Армении выдвинул одного из авторитетнейших юристов Армении — адвоката Ваге Григоряна.

В закрытом тайном голосовании приняли участие всего 53 депутата, в то время как для избрания Григоряна на эту должность было необходимо 63 голоса «за».

Вчера парламент также провалил принятие пакета поправок к Избирательному кодексу.

Тем не менее, по мнению экспертов, президент Армении сможет ещё раз выдвинуть кандидатуру Григоряна уже в парламент нового созыва. Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Армении планируется провести в 9−10 декабря текущего года.