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Парламент Армении провалил голосование судьи Конституционного суда

Политика

В закрытом тайном голосовании приняли участие всего 53 депутата, в то время как для избрания Григоряна на должность судьи было необходимо 63 голоса «за»

Парламент Армении провалил голосование судьи Конституционного суда
Иллюстрация:  parliament.am
Ваге Григорян (слева) в зале заседаний парламента Армении

Ереван, 23 октября 2018, 15:58 — REGNUM  Национальное собрание Армении сегодня, 23 октября, провалило голосование судьи Конституционного суда. На должность судьи президент Армении выдвинул одного из авторитетнейших юристов Армении — адвоката Ваге Григоряна.

В закрытом тайном голосовании приняли участие всего 53 депутата, в то время как для избрания Григоряна на эту должность было необходимо 63 голоса «за».

Вчера парламент также провалил принятие пакета поправок к Избирательному кодексу.

Тем не менее, по мнению экспертов, президент Армении сможет ещё раз выдвинуть кандидатуру Григоряна уже в парламент нового созыва. Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Армении планируется провести в 9−10 декабря текущего года.

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Политический кризис в Армении
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