«ЕР» просит главу ЧО разрешить ситуацию в детском саду города Юрюзань

Москва, , 15:53 — REGNUM Ситуация вокруг «оптимизации» штата сотрудников детского сада «Петушок» в городе Юрюзань Челябинской области получила свое развитие на уровне Государственной думы РФ.

«Мною было направлено официальное обращение на имя главы Челябинской области Бориса Дубровского с просьбой провести тщательную проверку фактов, озвученных педагогом-воспитателем из детского сада «Петушок» города Юрюзань. Считаю необходимым устранить допущенные ошибки со стороны руководства органов образования области, принять меры для должного штатного укомплектования данного детского сада, а также провести проверку и в других детских садах области на предмет наличия подобных нарушений», — заявила журналистам координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа», член президиума Генсовета партии Алена Аршинова.

По ее словам, из обращения педагога следует, что в детском саду сократили должности сторожей и потребовали обеспечивать безопасность от воспитателей сада.

«Это вопиющая ситуация. Воспитателям сегодня наоборот необходима поддержка: система оздоровления, реальное повышение квалификации, достойная оплата труда, значимое снижение численности детей в группах и многое другое. При всём желании воспитатели в одиночку не в силах справиться со всеми задачами дошкольного образования одновременно. Для этого им непременно нужно постоянное взаимодействие на базе детского сада с медиками, психологами, логопедами и службой безопасности. Вместо того, чтобы всё это обеспечить, воспитателей оставляют один на один со всеми проблемами, ещё и в столь тревожное время», — отметила Алена Аршинова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети интернет было опубликовано видеообращение педагога-воспитателя детсада «Петушок» в городе Юрюзань Челябинской области в адрес губернатора Бориса Дубровского. В своем обращении педагог отмечает, что в детском саду сократили должности сторожей и потребовали обеспечивать безопасность от воспитателей сада.

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Напомним, партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования — создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями.

При этом в сфере внимания партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта — дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях.

Партийный проект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество.

В фокусе внимания партийного проекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.