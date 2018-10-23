В Калининград прибыл премьер-министр РФ Медведев

Калининград, , 15:51 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, который 23 октября прибыл с рабочим визитом в Калининград, проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом передает пресс-служба правительства РФ.

В сообщении говорится, что участники заседания планируют обсудить тему энергообеспечения области, а также другие экономические вопросы.

Ожидается, что Медведев в ходе рабочей поездки посетит Калининградский янтарный комбинат, аэропорт «Храброво», а также проведет встречу с губернатором региона Антоном Алихановым.

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