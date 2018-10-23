Вторник, 23 Октября 2018 года
20:40:48 МСК

Член партии власти: Конгресс превратил Индию в политическую диктатуру

Политика

Вице-президент партии БДП в Западной Бенгалии обвинил главную оппозиционную партии страны в том, что она превратила Индию в политическую диктатуру

Нью-Дели, 23 октября 2018, 19:35 — REGNUM  Оппозиционная партия страны Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» ИНК за время своего правления превратила Индию в политическую диктатуру, — заявил в интервью вице-президент партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Чандра Кумар Бос.

Он также отметил, что правление этой партии не пошло на пользу стране.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в заявлении он принизил значение бывшего лидера ИНК и первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру.

Вся история борьбы за свободу Индии была полностью искажена и уничтожена партией Индийский Национальный Конгресс, — добавил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить