Член партии власти: Конгресс превратил Индию в политическую диктатуру

Нью-Дели, , 19:35 — REGNUM Оппозиционная партия страны Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» ИНК за время своего правления превратила Индию в политическую диктатуру, — заявил в интервью вице-президент партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Чандра Кумар Бос.

Он также отметил, что правление этой партии не пошло на пользу стране.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в заявлении он принизил значение бывшего лидера ИНК и первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру.

Вся история борьбы за свободу Индии была полностью искажена и уничтожена партией Индийский Национальный Конгресс, — добавил он.