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Чем вредны рассказы о наличии у РФ фантастических систем ПВО

Политика

Бесконечная история

Чем вредны рассказы о наличии у РФ фантастических систем ПВО
Барон Мюнхаузен летит на ядре

Москва, 24 октября 2018, 07:31 — REGNUM  Недавнее высказывание Владимира Жириновского о наличии у России неких фантастических систем ПВО С-600 и С-700 — не безобидная шутка, как может показаться на первый взгляд. О том, почему не стоит проявлять несерьезность в обсуждении серьезных вопросов, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Отсылка к невероятным оружейным системам с небывалыми характеристиками, которые способны справиться с врагом одним махом, да еще и поддержанная СМИ, сама по себе наносит урон обществу, допускающему подобные информационные выверты. У людей доверчивых создается вредная мифология, искажающая восприятие реального мира, а те, кто немного интересуются вопросом, возмутятся и еще раз уверятся в недостоверности информации, выдаваемой официальными лицами и транслируемой СМИ.

К чему может прийти общество, вынужденное ориентироваться на слухи и сплетни, оторванные от объективной информации? Оно рискует в критической ситуации выбрать абсурдную линию поведения и в итоге прийти к крупным социальным неурядицам. Этой бедственной ситуации способствует и то, что объективность информации подменяется ее скандальностью.

Читайте статью С-600 и С-700 — невежество и мифология и другие публикации Леонида Нерсисяна.

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