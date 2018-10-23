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Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил «новую волну» насилия в Кашмире

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил «новую волну» насилий и убийств в Кашмире

Исламабад, 23 октября 2018, 18:11 — REGNUM  22 октября на официальной странице премьер-министра Пакистана Имран Хана в социальной сети Twitter было опубликовано сообщение, осуждающее действия индийских войск в Кашмире. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, премьер осудил «новую волну убийств невинных кашмирцев», а также призвал Индию разрешить Кашмирскую проблему путем диалога в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и желанием кашмирского народа. К заявлению премьер-министра Пакистана присоединился глава пакистанского Азад Кашмира Умар Фарух.

Ранее, 20 октября трое жителей индийского штата Джамму и Кашмир погибли в перестрелке с участием индийских военных. Шестеро участников антиправительственной демонстрации стали жертвами взрыва, прогремевшего в тот же день. Индийские правоохранительные органы утверждают, что взрыв был вызван оставленными боеприпасами, однако очевидцы сообщают о подрыве дома с кашмирскими повстанцами индийскими военными.

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Зарубежная хроника
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