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Пакистанская армия передала управление округом Сват гражданским властям

Политика

После завершения контртеррористической операции в районе Сват пакистанские военные передали власть над территорией гражданской администрации

Исламабад, 23 октября 2018, 19:56 — REGNUM  22 октября в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва военные официально передали управление округом Сват гражданской администрации. По сообщению пакистанского телеканала Dunya, церемония передачи символов власти отметила завершения контртеррористической операции, которая шла в районе с 2009 года. На церемонии присутствовали главный министр провинции Хайбер-Пахтунхва Мехмуд Хан, а также представители вооруженных сил, развернутых в регионе: генерал-майор Халид Саид и генерал Назир Ахмед Бхут. Военные также подписали с гражданской администрацией меморандум о взаимопонимании, устанавливающий основы мирного управления в районе.

Операция против местной ячейки Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводилась с 2009 года. Боевики стремились установить в округе Сват шариатские суды. Район известен благодаря лауреату Нобелевской Премии Мира правозащитнице Малале Юсуфзаи.

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Зарубежная хроника
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