Российские военные участвуют в горных учениях «Дружба-3» в Пакистане

Исламабад, , 16:37 — REGNUM Российские военнослужащие из Карачаево-Черкесии прибыли в Пакистан для участия в совместных учениях «Дружба-3». По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, это будут третьи по счету совместные учения российских и пакистанских военных.

Ожидается, что в ходе учений будут отрабатываться совместные действия в горной местности в рамках операций по противодействию терроризму.

Первые российско-пакистанские учения «Дружба» прошли в Пакистане в 2016 году, вторые — на следующий год, в России. Упор в ходе учений обычно делается на операции в горах силами специального назначения.