Вторник, 23 Октября 2018 года
16:53:37 МСК

Российские военные участвуют в горных учениях «Дружба-3» в Пакистане

Политика

Контингент российских вооруженных сил прибыл в Пакистан для участия в совместных учениях «Дружба-3»

Исламабад, 23 октября 2018, 16:37 — REGNUM  Российские военнослужащие из Карачаево-Черкесии прибыли в Пакистан для участия в совместных учениях «Дружба-3». По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, это будут третьи по счету совместные учения российских и пакистанских военных.

Ожидается, что в ходе учений будут отрабатываться совместные действия в горной местности в рамках операций по противодействию терроризму.

Первые российско-пакистанские учения «Дружба» прошли в Пакистане в 2016 году, вторые — на следующий год, в России. Упор в ходе учений обычно делается на операции в горах силами специального назначения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить