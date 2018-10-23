В Индии разгорается кампания по переименованию «мусульманских» городов

Патна, Индия, , 20:35 — REGNUM 22 октября в индийском штате Бихар, столицей которого является город Патна, разгорелся публичный спор между министром штата Гирираджем Сингхом, представляющим правящую на федеральном уровне партию «Бхарати Джаната Парти» (БДП), а также главным министром штата Нитиш Кумаром, членом региональной партии «Джаната Дал Юнайтед», по поводу переименования города Бахтиярпур, названного в честь мусульманского военачальника Бахтияра Хариджи.

Как сообщает индийская газета «Джагран», в беседе с журналистами Гирирадж Сингх заявил, что он приветствует переименование города Аллахабад в штате Уттар-Прадеш в Прайаградж и считает, что в Индии существуют сотни городов, которые следует переименовать на индусский манер, в том числе и Бахтиярпур. В ответ на это главный министр штата заявил, что представителю БДП не следует спекулировать на религиозных чувствах избирателей, а сама Индия является родной землёй как для индусского бога Рамы, так и для пророка Мухаммеда.

Риторика политических партий в Индии ужесточается с приближением всеобщих парламентских выборов, проведение которых назначено на 2019 год, история страны является одним из главных риторических приемов, на которые активно реагирует индийский электорат, ещё большее значение для индийцев имеет религиозный вопрос.