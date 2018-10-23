Суд на Мальдивах освободил видного оппозиционного лидера

Мале, , 17:24 — REGNUM 22 октября по решению одного из местных судов Мальдивской республики был освобождён из заключения один из видных лидеров оппозиции, Касим Ибрагим, который в прошлом году был заключён под стражу: причина очевидна — он мог составить конкуренцию на выборах 23 сентября этого года действующему президенту страны Абдулле Ямину.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Касим Ибрагим является одним из самых известных политиков на Мальдивах, а также крупным предпринимателем, владеющим сетью отелей на побережьях мальдивского архипелага, известного своими курортами. Ранее он был обвинён в незаконном подкупе правительственных чиновников, которые якобы должны были поддержать на выборах объединённую против президента страны оппозицию.

На Мальдивах сохраняется неспокойная ситуация, связанная с нежеланием Президента страны Абдуллы Ямина покинуть президентский пост после поражения на выборах 23 сентября от оппозиционного кандидата Мохаммеда Ибрагима Солиха. После поражения на выборах Ямин неоднократно обещал отпустить всех политических заключённых в стране, но и этот процесс затянулся на довольно продолжительное время.