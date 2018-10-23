Моди обвинил ИНК в игнорировании заслуг героев борьбы за независимость

Нью-Дели, , 20:53 — REGNUM Во время выступления по поводу годовщины основания правительства Индии во главе с видным деятелем борьбы на независимость Субхасом Чандра Босом премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил Индийский национальный конгресс (ИНК), главную оппозиционную партию в стране, в игнорировании заслуг каких-либо героев борьбы за независимость Индии, кроме семьи Неру.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа», премьер-министр заявил, что руководство ИНК во главе с Рахулом Ганди, правнуком Джавахарлала Неру, первого премьер-министра Индии и одного из самых ярких лидеров ИНК за всю его историю, забывает героев борьбы за независимость Индии, включая того же Чандра Боса, но стремятся представить получение независимости как «достижение одной семьи».

Риторика политических партий в Индии ужесточается с приближением всеобщих парламентских выборов, проведение которых назначено на 2019 год, история страны является одним из главных риторических приемов, на которые активно реагирует индийский электорат.