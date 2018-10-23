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Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам проведет Путин

Политика

С основным докладом выступит министр финансов России Антон Силуанов

Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам проведет Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Москва, 23 октября 2018, 15:35 — REGNUM  В среду, 24 октября, в Кремле под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

«С основным докладом о нацпроектах, разработанных правительством РФ во исполнение майского указа президента ФР, выступит министр финансов России Антон Силуанов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что более подробно о проектах по различным направлениям расскажут вице-премьеры, курирующие соответствующие направления государственной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что благодаря новой системе контроля за исполнением национальных проектов бюджетные траты будут производиться гораздо эффективнее, чем раньше.

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