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Попытки саудитов «отбелиться и прикрыться» терпеть нельзя — сенатор США

Политика

Трампа и Конгресс призывают к единству в «деле Хашогги»

Попытки саудитов «отбелиться и прикрыться» терпеть нельзя — сенатор США
Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США
«Я не буду больше этого терпеть!»

Вашингтон, 23 октября 2018, 16:12 — REGNUM  Убийство Джамаля Хашогги свершилось по заранее разработанному плану, который позволял подавить свободу слова и «скрыть потенциальную виновность наследного принца» в убийстве, убежден сенатор США Ричард Блюменталь. Комментируя в своем твиттере сообщение Washington Post о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган считает убийство Хашогги спланированным заранее и призывает Саудовскую Аравию выслать 18 подозреваемых в Турцию на «встречу с правосудием», Блюменталь пишет:

«Сейчас нельзя терпеть попытки саудитов обелиться или прикрыться. Все виновные, включая наследного принца, должны быть привлечены к ответственности. Администрация Трампа и Конгресс должны говорить сильным и стойким двухпартийным голосом, требуя полного немедленного расследования. Должностные лица американской разведки должны рассмотреть турецкие фотографии с наблюдения, запись с камер наблюдения, аудиозаписи и все доказательства, связанные с убийством Хашогги, в поддержку международного расследования».

Как сообщало ИА REGNUM, Реджеп Эрдоган, выступая в турецком парламенте, призвал Эр-Рияд раскрыть информацию о конкретном заказчике убийства оппозиционного журналиста и настаивает, что все причастные к этому преступлению должны понести наказание вне зависимости от своего политического статуса.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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