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Продажа аналогов наркотиков в Узбекистане стала уголовным преступлением

Политика

Ранее наркоторговцам удавалось избежать серьезного наказания из-за пробелов в законодательной базе

Ташкент, 23 октября 2018, 15:33 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за незаконную продажу аналогов наркотических веществ, сообщает агентство Podrobno.uz.

Это предусмотрено законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение общественной безопасности», подписанным накануне главой государства.

«Ранее многим преступникам удавалось избежать серьезного наказания из-за пробелов в законодательной базе. В основном торговцы психотропными препаратами проходили по статье 186−3 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения) Уголовного кодекса», говорится в публикации.

Издание отмечает, что употребление «лирики», «соната» и «трамадола» широко распространено среди молодежи Узбекистана по причине относительной доступности по сравнению с наркотическими средствами, как по цене, так и в связи с тем, некоторые из них доступны в аптеках.

«Эти препараты очень быстро приводят к привыканию и ненормированному их употреблению. Очень часто под воздействием таких легкодоступных психотропных препаратов в увеселительных заведениях молодёжь устраивает драки», — сообщает издание

Аналоги наркотических средств — это вещества синтетического или природного происхождения, по химической структуре и свойствам сходные с наркотическими средствами.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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