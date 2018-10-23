Губернатор индийского штата Джамму и Кашмир: Ситуация в штате налаживается

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 18:24 — REGNUM Губернатор индийского штата Джамму и Кашмир Сатья Пал Малик, выступая на празднике, посвящённом Дню полиции в штате Джамму и Кашмир, отметил, что общая ситуация в штате значительно улучшилась, что лишний раз подтверждает успешное проведение выборов в спокойной обстановке.

Как сообщает индийская газета «Джагран», губернатор штата не стал комментировать явку на выборах, отметив, что «явка бывала как низкой, так и высокой», но сказал, что «сам факт того, что люди идут на выборы, а не строят на улицах баррикады — это уже хорошо». Не стал губернатор комментировать и победу на большинстве участков независимых кандидатов.

Штат Джамму и Кашмир является особой территорией в Индии, в последнее время ситуация усугубилась разразившимся конфликтом с Пакистаном на фоне убийства трёх полицейских боевиками «Хизбулл Муджахеддин», которая считается в Индии террористической организацией.