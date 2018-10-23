Индийская армия предложила Пакистану забрать тела погибших в Джамму

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 17:40 — REGNUM Индийская армия выступила с предложением к вооруженным силам Пакистана забрать тела двух нарушителей, погибших в ходе перестрелки в секторе Сундербани индийского штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар), который непосредственно прилегает к линии контроля, разделяющей территории под управлением двух стран.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», 21 октября в перестрелке, которая произошла во время проведения индийской наступательной операции, помимо двух тяжеловооруженных нарушителей также погибли трое пакистанских солдат. Оба нарушителя принадлежали к группе пограничного реагирования, состоящей из пакистанских новобранцев и лиц, замешанных в террористической деятельности.

После столкновения руководство индийских войск в регионе связалось со своими пакистанскими коллегами и предложило забрать тела погибших, имевших на себе опознавательные знаки Пакистана.