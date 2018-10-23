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Индийская армия предложила Пакистану забрать тела погибших в Джамму

Политика

Индийская армия обратилась к вооруженным силам Пакистана с предложением забрать тела двух нарушителей, убитых в перестрелке в штате Джамму

Индийская армия предложила Пакистану забрать тела погибших в Джамму
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Поле брани. Погибшие

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 23 октября 2018, 17:40 — REGNUM  Индийская армия выступила с предложением к вооруженным силам Пакистана забрать тела двух нарушителей, погибших в ходе перестрелки в секторе Сундербани индийского штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар), который непосредственно прилегает к линии контроля, разделяющей территории под управлением двух стран.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», 21 октября в перестрелке, которая произошла во время проведения индийской наступательной операции, помимо двух тяжеловооруженных нарушителей также погибли трое пакистанских солдат. Оба нарушителя принадлежали к группе пограничного реагирования, состоящей из пакистанских новобранцев и лиц, замешанных в террористической деятельности.

После столкновения руководство индийских войск в регионе связалось со своими пакистанскими коллегами и предложило забрать тела погибших, имевших на себе опознавательные знаки Пакистана.

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Зарубежная хроника
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