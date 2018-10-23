Министры внутренних дел Индии и Китая обсудили спорные вопросы границы

Нью-Дели, , 16:40 — REGNUM 22 октября состоялась встреча министра внутренних дел Индии Раджнатха Сингха и министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчди, на которой были затронуты вопросы пограничного урегулирования между двумя странами, а также проблемы обеспечения внутренней безопасности.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в ходе переговоров также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере противодействия терроризму, борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком. По итогам встречи министром внутренних дел Индии и министром общественной безопасности КНР было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в указанных областях.

На встрече также присутствовал министр внутренних дел штата Аруначал Прадеш (Итанагар) Кирен Риджиджу. Территория прилегает к индийско-китайской границе и воспринимается КНР как спорная.