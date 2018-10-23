Глава МИД Индонезии: 600 тыс. индонезийцев работают в Саудовской Аравии

Джакарта, , 15:23 — REGNUM Защита индонезийских граждан, проживающих в Саудовской Аравии стала одной из основных тем обсуждений в ходе двусторонней встречи глав МИД Индонезии и Саудовской Аравии, сообщает Sindonews.

«Я вновь поднимаю вопрос о защите индонезийских граждан из-за большого числа индонезийцев, которые живут и работают в Саудовской Аравии, а именно более 600 тыс. человек», — заявила Ретно Марсуди.

«Я приветствую обязательство правительства Саудовской Аравии продолжать защищать индонезийских рабочих, в частности, речь шла о рабочем времени, минимальной заработной плате и уважении прав трудящихся», — отметила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди также обратила внимание своего коллеги на несколько нерешенных вопросов, связанных с индонезийскими рабочими. Один из них, случай 2015 года, когда в результате падения строительного крана компании Bin Laden Group пострадало несколько рабочих из Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Саудовская Аравия будут продолжать работать вместе, чтобы достичь стабильности на Ближнем Востоке.

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