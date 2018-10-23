В результате операций армии Афганистана ликвидировано 26 боевиков

Мазари-Шариф, Афганистан, , 17:25 — REGNUM Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате серии операций, проведённых Национальными силами безопасности и обороны на территории провинций Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф), Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) и Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад), было ликвидировано по меньшей мере 26 боевиков.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе операции ранения получило 24 боевика.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате столкновений между боевиками и правительственными силами на территории уездов Имам-Сахиб, Ханабад, и Чахардара провинции Кундуз и уезда Чарболак провинции Балх было уничтожено не менее 14 боевиков, еще 12 получили ранения.

Официальные представители 209 корпуса армии Афганистана заявили, что результате авиационных ударов, нанесенных на территории уезда Ханабад провинции Кундуз, было уничтожено пять боевиков, еще семь сторонников террористических группировок получили ранения.

Сообщается, что в ходе операции в уезде Оргу провинции Бадахшан несколько деревень было зачищено от боевиков. В ходе боев было убито семь террористов, еще пятеро получили ранения.