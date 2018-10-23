В провинции Нангархар убит высокопоставленный командир талибов*

Джелалабад, Афганистан, , 19:06 — REGNUM Официальные представители властей провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что в результате операции, организованной силами международной коалиции, был ликвидирован теневой глава движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хизарак Абдул Джабар.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, для нанесения авиаудара силы коалиции использовали дронов.

Согласно вышеуказанному заявлению, помимо теневого главы уезда Хизарак, в результате операции также было уничтожено еще шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей властей провинции Нангархар, во время нанесения авиационного удара Абдул Джабар и сопровождавшие его боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ехали на бронированном джипе в неизвестном направлении.

Официальные представители властей заверили, что в результате нанесения авиаудара никто из мирных жителей не пострадал.