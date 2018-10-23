Вторник, 23 Октября 2018 года
20:41:09 МСК

В провинции Нангархар убит высокопоставленный командир талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция была проведена силами международной коалиции в Афганистане

Джелалабад, Афганистан, 23 октября 2018, 19:06 — REGNUM  Официальные представители властей провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что в результате операции, организованной силами международной коалиции, был ликвидирован теневой глава движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хизарак Абдул Джабар.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, для нанесения авиаудара силы коалиции использовали дронов.

Согласно вышеуказанному заявлению, помимо теневого главы уезда Хизарак, в результате операции также было уничтожено еще шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей властей провинции Нангархар, во время нанесения авиационного удара Абдул Джабар и сопровождавшие его боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ехали на бронированном джипе в неизвестном направлении.

Официальные представители властей заверили, что в результате нанесения авиаудара никто из мирных жителей не пострадал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить