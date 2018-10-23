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Трамп видит Иерусалим столицей двух государств — Израиля и Палестины?

Политика

Дональд Трамп изменил свою риторику в отношении палестино-израильского конфликта, заявив о своем желании видеть Иерусалим столицей двух государств – Палестины и Израиля

Иерусалим, 23 октября 2018, 17:10 — REGNUM  22 октября президент США заявил о своем желании видеть Иерусалим столицей двух государств — Палестины и Израиля. Это свидетельствует об изменении риторики Дональда Трампа в отношении палестино-израильского конфликта. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», это заставило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предпринять всё возможное, чтобы повлиять на позицию американского президента, подвергшего сомнению статус Иерусалима.

Государственные средства массовой информации Израиля сообщают о том, что Нетаньяху отвергает любую попытку Вашингтона «угодить» главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу, заигрывая со статусом Иерусалима.

Израильские власти полагают, что изменение в риторике Трампа связано с ослаблением поддержки его политики населением и желанием поднять свой рейтинг, направив мирный процесс в регионе в правильное, по его мнению, русло.

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Зарубежная хроника
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