В Google Maps появилась «Верховная зрада» Украины

Киев, , 15:10 — REGNUM Верховную раду Украины на картах Google Maps переименовали в «Верховную зраду». Об этом сообщил депутат Переяслав-Хмельницкого городского совета Максим Иващенко на странице в соцсети Facebook.

«Это действительно правда — Верховная зрада Украины, — написал народный избранник. — На всех экранах Google Maps Украины».

Отметим, что слово «зрада» переводится с украинского как «измена», «предательство».

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