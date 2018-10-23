Глава Крыма: «Лидеры России» — это социальный лифт власти

Симферополь, , 15:10 — REGNUM Конкурс управленцев «Лидеры России» даёт реальную возможность войти в число людей, определяющих развитие страны, регионов, ведущих отраслей и предприятий, и способствует повышению качества и эффективности управленческих кадров. Такое мнение 23 октября высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, призывая жителей полуострова принять участие в этом конкурсе.

«Он даёт молодым специалистам возможность пообщаться с известными и успешными руководителями, получить новые знания и опыт. Этот конкурс является определенным социальным лифтом. Многие его финалисты и победители уже заняли высокие государственные должности, а также были внесены в кадровый управленческий резерв. Побеждайте — и возвращайтесь домой, чтобы работать на благо России и Крыма», — подчеркнул глава республики.

По его словам, правительство Крыма поможет найти работу участникам конкурса, показавшим достойные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, количество регистраций на конкурс «Лидеры России» 2018−2019 гг. уже превысило отметку в 100 тысяч.