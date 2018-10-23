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В Египте арестовали известного экономиста за критику правительства

Политика

В Египте был арестован известный экономист Абдель Халик Фарук за свою книгу, в которой он раскритиковал экономическую политику правительства

В Египте арестовали известного экономиста за критику правительства
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Арест

Каир, 23 октября 2018, 16:57 — REGNUM  В Египте арестован известный экономист Абдель Халик Фарук за свой труд, в котором он раскритиковал экономическую политику правительства, а также описал социальный кризис в стране. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, задержание последовало за изъятием книги Фарука из обращения через несколько дней после ее поступления в продажу.

Жена экономиста также сообщила о том, что трое полицейских, ворвавшихся в дом семьи Фарука, назвали причиной задержания изданную накануне книгу.

Жене Фарука разрешили отправлять посылки с едой, лекарствами и одеждой через ближайший полицейский участок.

Как сообщает адвокат экономиста, причины обвинений будут детализированы 29 октября.

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Зарубежная хроника
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