Вторник, 23 Октября 2018 года
16:53:50 МСК

Ким Чен Ын потратил 4 млрд долларов на предметы роскоши

Политика

КНДР приобрела машины, украшения и часы класса люкс на 4 млрд долларов

Пхеньян, 23 октября 2018, 16:33 — REGNUM  С тех пор, как Ким Чен Ын пришёл к власти в 2012 году, его правительство потратило 4 млрд долларов на предметы роскоши. Данные товары приобретались для непосредственного использования семьей Кимов, а также членами правительства, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

По данным китайской таможни, только около 2 млрд долларов было потрачено на цифровую технику, 1,4 млрд долларов израсходованы на автомобили. Также закупались яхты, дорогие меховые и ювелирные изделия. Всего доля импорта предметов роскоши составила около 17% от всех ввозимых в КНДР товаров из Китая, который закрывает глаза на тот факт, что экспорт данной продукции противоречит санкциям ООН.

Правительство Южной Кореи призвало Китай соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и остановить незаконный экспорт товаров роскоши в КНДР.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить