Ким Чен Ын потратил 4 млрд долларов на предметы роскоши

Пхеньян, , 16:33 — REGNUM С тех пор, как Ким Чен Ын пришёл к власти в 2012 году, его правительство потратило 4 млрд долларов на предметы роскоши. Данные товары приобретались для непосредственного использования семьей Кимов, а также членами правительства, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

По данным китайской таможни, только около 2 млрд долларов было потрачено на цифровую технику, 1,4 млрд долларов израсходованы на автомобили. Также закупались яхты, дорогие меховые и ювелирные изделия. Всего доля импорта предметов роскоши составила около 17% от всех ввозимых в КНДР товаров из Китая, который закрывает глаза на тот факт, что экспорт данной продукции противоречит санкциям ООН.

Правительство Южной Кореи призвало Китай соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и остановить незаконный экспорт товаров роскоши в КНДР.