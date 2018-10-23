Южнокорейские ВМС создадут специальный флот для зарубежных операций

Сеул, , 17:12 — REGNUM В составе вооруженных сил Республики Корея появится новое соединение: военно-морские силы создают флотилию специального назначения, которая будет использоваться за пределами территориальных вод. Таким образом, Южная Корея рассчитывает укрепить свой военный потенциал и расширить возможности ВМС. Кроме того, планируется создание командования морской авиации для использования её вместе с новой флотилией, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

В состав новой флотилии войдут три эскадры специального назначения, оснащенные самыми современными образцами боевой техники — например, эсминцами с системой ПВО «Иджис». Новое соединение будет подчиняться второму оперативному командованию генерального штаба Республики Корея. Что касается командования морской авиации, то в его состав войдут соединения, оснащенные патрульными и разведывательными самолетами, а также вертолетами разных типов.

Ожидается, что завершение формирования новых соединений завершится к середине 2020-х годов.