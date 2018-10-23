Китай блокирует главные южнокорейские сайты

Сеул, , 16:53 — REGNUM Главный поисковик и самый популярный сайт Южной Кореи Naver заблокирован на территории Китая с 16 октября. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На сегодняшний день китайское правительство активно использует интернет-цензуру в отношении зарубежных интернет-источников, поэтому такие крупнейшие западные сайты, как Google, Instagram и Facebook, недоступны для использования. Более того, известные американские новостные агентства — CNN и New York Times — также невозможно использовать в КНР без специальных программных средств, например, прокси или VPN.

Известный южнокорейский блог «Таум» был заблокирован китайскими властями уже более 10 лет назад, а популярнейшие в Южной Корее мессенджеры Kakao Talk и Line недоступны с 2014 года.

Как считают представители Naver, одной из причин блокировки их сайта стала шумиха вокруг исчезновения популярной китайской актрисы. Южнокорейские СМИ, в частности, Naver, активно обсуждали данную тему и нелестно высказывались в отношении властей Китая, которые, предположительно, похитили актрису, чтобы заставить её заплатить налоги.