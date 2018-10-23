Вчерашние крестоносцы ратуют за Израиль. Что это?

Авигдор Эскин, , 15:01 — REGNUM

Когда год назад администрация Трампа объявила о перемещении американского посольства в Израиле из Тель-Авива в стольный Иерусалим, в России заговорили об эффективной работе израильского лобби. Говорившие не подозревали, что их основной посыл не имел отношения к действительности. Израильское лобби в США (AIPEC) занималось в эти дни совершенно другим и никак не участвовало в склонении президента Трампа к выполнению своего предвыборного обещания о переносе посольства. Окончательное решение было принято при активной поддержке американских христиан-евангелистов.

В одном из недавних выступлений перед республиканской аудиторией президент Трамп поделился своими впечатлениями от нашумевшего шага. Ему звонили лидеры союзных стран один за другим и просили: «Только не это». Европейские и арабские союзники США умоляли американского президента не переносить свое посольство в Израиле из одного города в другой. Казалось бы, не самое весомое решение. Но мистика ближневосточного региона Библии — это куда больше, нежели обычная мистика. Это реальность. Всем предупреждениям и опасениям вопреки, выполнение Трампом его обещания не привело ни к каким катаклизмам. Скорее, оно имело успокоительный эффект, если обратиться к фактам и цифрам.

Большинство американских евангелистов сегодня — это идейные преемники Джерри Фолвелла и Пэта Робертсона, сыгравших колоссальную роль в американской политике и духовной жизни в последней четверти минувшего века. Как мы уже писали, Фолвелл определил свое отношение к Израилю как часть теологического воззрения евангелистов: «Выступать против Израиля — это выступать против Б-га. Мы верим, что история и Писание доказывают нам, что Б-г мерит народы по мере их отношения к Израилю». Для смыслящих в теологии это больше, чем политическая поддержка. Это одна из основ веры. В этом контексте он приводил слова Исаака из Книги Бытия: «Проклинающие тебя будут прокляты, а благословляющие — благословенны». А Робертсон и вовсе заявил, что будет воевать на стороне Израиля, если возникнет конфликт между ним и США.

Почти никто из еврейских лидеров США не осмеливался так откровенно высказываться в поддержку Израиля. Всем бытующим представлениям вопреки, еврейские организации США и их лоббистские структуры не только не связаны с евангелистами, но по большей части находятся с ними в противодействии. Можно сказать иначе: если по вопросу Израиля еврейские организации США находятся в частичном понимании с евангелистами, занимая более «умеренную» позицию, то во всём остальном они обычно расходятся во мнениях.

Менее двух третей американских евреев голосуют на выборах традиционно за демократическую партию, представляющую национальные и религиозные меньшинства. Кроме того, для либеральных еврейских организаций была неприемлема позиция евангелистов по утренней молитве в школах, по абортам и антилиберальному подходу к образованию и политике.

Иными словами, между преимущественно консервативными в вопросах устройства американского общества евангелистами и преимущественно либеральными в этих же вопросах американскими евреями существуют устойчивые противоречия.

Разногласия усугубляются и агрессивной миссионерской политикой евангелистов. Именно они создали организацию «Международный комитет миссий еврейскому народу» и «Евреи за Иисуса». В той же степени, что поддержка Израиля является для них частью основополагающей теологии, так и вера в то, что только через принятие Иисуса Мессией человек может удостоиться спасения.

В начале восьмидесятых годов мне довелось выступать в десятках церквей и центров евангелистов. Не было ни разу, чтобы кто-то не попытался настойчиво затащить меня в их систему верований. Особо показательным и трогательным было выступление в евангелистской церкви в Фэйетвилле, в Северной Каролине. Жена пастора посоветовалась с местным раввином и купила для меня новую сковородку, в которой приготовила замечательную рыбу. Само выступление касалось Израиля и выезда в Израиль советских евреев. Поддержка там была пламенная и совершенно искренняя.

За ужином пастор со своим другом начали осторожно и мягко меня ангажировать. Я знал наперед, какие источники они приведут, и деликатно парировал их. Затем мне позвонила девушка, сидевшая в первом ряду, на которую я не могу не обратить внимания. Она говорила вдохновенно и красиво. Готова идти со мной на край света и помогать мне в борьбе до иссяка последних сил. Верит в мою миссию и верит в мою искренность. Знает, что я был послан ей и всей общине. А дальше прямым текстом: «Но вы должны, вы обязаны принять Иисуса как Спасителя» и так далее.

Тем не менее именно эти христиане, являющиеся сегодня наиболее влиятельными и пассионарными среди прочих адептов Евангелия в мире, олицетворяют важнейшие перемены. На протяжении полутора тысяч лет большинство христиан мира видели в евреях народ, наказанный за неприятие Иисуса скитаниями по миру. И так покуда не примут Иисуса как Спасителя.

Воссоздание еврейской государственности на Святой Земли без предварительного крещения было для многих христианских мыслителей непростым теологическим вызовом. Евангелисты решили не идти против истории, не отказываясь от веры в то, что «к еврею первому». То есть, прежде всего, донести свои идеи до потомков праотцов и пророков Библии.

Если в США им это неплохо удается среди оторванных от общин ассимилированных евреев, то в Израиле удача им не сопутствует. Премьер-министр Нетаньяху был с начала восьмидесятых последовательным сторонником сотрудничества с евангелистами. Наперекор мнению большей части еврейских организаций США. Четыре десятка лет опыта указывают на то, что Нетаньяху был прав.

Иерусалим