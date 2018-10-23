Южная Корея отправит гуманитарную помощь в Мьянму

Сеул, , 17:41 — REGNUM Южная Корея направит гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Мьянме. Ожидается, что её объем составит 1300 тонн риса, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Рис будет поставлен из резерва стран, входящих в объединение АСЕАН+3, членами которого, помимо прочих, являются Мьянма и Республика Корея. Отправка танкера с гуманитарной помощью запланирована на 23 октября из портового города Пусан.

В июле более 100 000 жителей Мьянмы были вынуждены покинуть свои дома после затяжных тропических ливней, вызвавших наводнение. Люди испытывают нехватку пищи, поэтому помощь Южной Кореи окажется своевременной.