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Южная Корея отправит гуманитарную помощь в Мьянму

Политика

Помощь будет поставляться пострадавшим от наводнения

Сеул, 23 октября 2018, 17:41 — REGNUM  Южная Корея направит гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Мьянме. Ожидается, что её объем составит 1300 тонн риса, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Рис будет поставлен из резерва стран, входящих в объединение АСЕАН+3, членами которого, помимо прочих, являются Мьянма и Республика Корея. Отправка танкера с гуманитарной помощью запланирована на 23 октября из портового города Пусан.

В июле более 100 000 жителей Мьянмы были вынуждены покинуть свои дома после затяжных тропических ливней, вызвавших наводнение. Люди испытывают нехватку пищи, поэтому помощь Южной Кореи окажется своевременной.

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Зарубежная хроника
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