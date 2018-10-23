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Президент Польши отговаривает Германию строить «Северный поток – 2»

Политика

Анджей Дуда прибыл в Берлин с государственным визитом

Президент Польши отговаривает Германию строить «Северный поток – 2»
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Кляуза

Берлин, 23 октября 2018, 15:02 — REGNUM  Президент Польши Анджей Дуда находится в Германии с государственным визитом. Он прибыл в Берлин с целью отговорить соседей строить газопровод «Северный поток — 2», передает телеканал N-TV 23 октября.

По мнению Дуды, трубопровод приведет к доминированию поставщика, то есть России, и затруднит энергоснабжение Словакии, Украины и самой Польши.

«Мы удивлены, что Европейская комиссия не выразила явного негатива», — сказал Анджей Дуда. По его словам, речь идет не о бизнес-проекте, а о политике.

Польский президент задал вопрос: зачем нужен «Северный поток — 2», если США предлагают Германии закупать у них сжиженный природный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анджей Дуда заявил об опасности проекта «Северный поток» — 2 в эфире польского радио.

Читайте ранее в этом сюжете: Дуда предупредил об опасности «Северного потока – 2» для Украины и Словакии

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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