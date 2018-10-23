Трамп пообещал защитить права трангендеров

Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Права трансгендеров, так же как и всех остальных граждан США будут защищены. Такое обещание дал президент США Дональд Трамп.

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«Я защищаю всех», — заявил глава Белого дома в ответ на обвинение со стороны трангендеров в том, что президент США их «сдал».

Кроме того, американский лидер заявил, что в настоящее время рассматривается целый ряд концепций, направленных на защиту прав трансгендеров в США, заверив, что власти относятся к этому вопросу с полной серьёзностью.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа намерена принять закона о запрете на юридическую смену пола. По данным издания The New York Times, документ предполагает подразделение пола человека только на мужской и женский и будет определяться при рождении человека. В случае принятия соответствующего закона, более чем 1,4 млн жителям США откажут в признании их гендера на федеральном уровне.

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