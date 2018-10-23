Президент Кении заявил, что Уильям Руто остается его преемником в 2022 году

Найроби, , 17:53 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта заявил на встрече с представителями от провинции Нанди о том, что все прежние договоренности с вице-президентом Кении Уильямом Руто остаются в силе и что он поддержит кандидатуру Руто на президентских выборах в 2022 году. Опасения по поводу того, что Руто утратил поддержку президента Кеньятты появились после встречи господина Кеньятты с лидером кенийской оппозиции Раиа Одингой, прошедшей 9 марта 2018 года и закончившейся их примирением.

Согласно информации кенийской газеты The Daily Nation, господин Кеньятта подверг суровой критике СМИ страны, из-за которых подобные слухи и возникли. Он призвал губернаторов продолжить работать и не обращать внимание на информационный шум. В свою очередь, Самсон Шерадеи, сенатор от провинции Нанди, заявил о своей поддержке плана президента по развитию страны и выразил надежды на то, что выполнение этого плана продолжится после прихода Уильяма Руто к власти. Губернатор провинции Стивен Санг заявил, что положения соглашения остаются в силе и что президент подтвердил, что Руто станет его преемником в 2022 году.

Господин Кеньятта участвовал в мероприятии по сбору средств на возведение Англиканской церкви в провинции Нанди. Данная провинция является оплотом вице-президента Кении Уильяма Руто.