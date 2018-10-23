Вторник, 23 Октября 2018 года
15:31:48 МСК

В РПЦ ответили на слова Варфоломея об «отсутствии выбора»

Политика

Особых привилегий у Константинополя нет

В РПЦ ответили на слова Варфоломея об «отсутствии выбора»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Патриарх Кирилл (второй справа) на заседании Священного Синода РПЦ

Москва, 23 октября 2018, 14:49 — REGNUM  Русская православная церковь не обязана следовать решениям Вселенского патриархата. Так прокомментировал заявление константинопольского патриарха Варфоломея об отсутствии у РПЦ выбора секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.

Он пояснил, что особых преимуществ, помимо привилегий чести, православный Вселенский собор для Константинополя не предусматривает. Каких-либо властных полномочий вне предела константинопольской церкви нет.

«Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — сказал Якимчук РБК.

Позиция Варфоломея, по словам секретаря, «неправославная католическая». РПЦ ен согласна с подходом, когда у предстоятеля есть особые полномочия, так как это нарушает чистоту православной веры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем из-за решений относительно неканонической украинской церкви. Патриарх Варфоломей заявил, что не пойдет на уступки в вопросе предоставления автокефалии раскольникам на Украине, а РПЦ придется принять решение Константинополя из-за отсутствия выбора.

Читайте также: Американский священник объявил протест Константинополю

Читайте ранее в этом сюжете: Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе автокефалии для Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить