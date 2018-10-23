В РПЦ ответили на слова Варфоломея об «отсутствии выбора»

Москва, , 14:49 — REGNUM Русская православная церковь не обязана следовать решениям Вселенского патриархата. Так прокомментировал заявление константинопольского патриарха Варфоломея об отсутствии у РПЦ выбора секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.

Он пояснил, что особых преимуществ, помимо привилегий чести, православный Вселенский собор для Константинополя не предусматривает. Каких-либо властных полномочий вне предела константинопольской церкви нет.

«Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — сказал Якимчук РБК.

Позиция Варфоломея, по словам секретаря, «неправославная католическая». РПЦ ен согласна с подходом, когда у предстоятеля есть особые полномочия, так как это нарушает чистоту православной веры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем из-за решений относительно неканонической украинской церкви. Патриарх Варфоломей заявил, что не пойдет на уступки в вопросе предоставления автокефалии раскольникам на Украине, а РПЦ придется принять решение Константинополя из-за отсутствия выбора.

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