Информация о трагедии в Керчи будет доведена до общественности — Аксенов

Керчь, Крым, , 14:47 — REGNUM Вся информация о нападении на политехнический колледж в Керчи будет доведена до общественности, заявил 23 октября глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, нападавший Владислав Росляков действовал на территории учебного заведения один, если ему кто-либо и помогал в подготовке стрельбы и взрыва, то это «точно не бандгруппа».

«Если кто-то и был, то персонально это сейчас выяснят. Мало того, эта информация будет доведена (до общественности)», — заявил Аксенов, добавив, что все следственные действия в колледже продлятся до 26 октября.

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Напомним, нападение на сотрудников и студентов политехнического колледжа в Керчи произошло 17 октября. По версии следствия, учащийся четвертого курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем нападавший покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

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