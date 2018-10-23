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Информация о трагедии в Керчи будет доведена до общественности — Аксенов

Политика

Все следственные действия в колледже продлятся до 26 октября

Информация о трагедии в Керчи будет доведена до общественности — Аксенов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Аксёнов

Керчь, Крым, 23 октября 2018, 14:47 — REGNUM  Вся информация о нападении на политехнический колледж в Керчи будет доведена до общественности, заявил 23 октября глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, нападавший Владислав Росляков действовал на территории учебного заведения один, если ему кто-либо и помогал в подготовке стрельбы и взрыва, то это «точно не бандгруппа».

«Если кто-то и был, то персонально это сейчас выяснят. Мало того, эта информация будет доведена (до общественности)», — заявил Аксенов, добавив, что все следственные действия в колледже продлятся до 26 октября.

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Напомним, нападение на сотрудников и студентов политехнического колледжа в Керчи произошло 17 октября. По версии следствия, учащийся четвертого курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем нападавший покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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