500 японских бизнесменов посетят Пекин вместе с Синдзо Абэ

Токио, , 18:12 — REGNUM Около 500 японских бизнесменов посетят Пекин вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В условиях «торговых войн» Соединенных Штатов, торговые отношения между Китаем и Японией приобретают дополнительное значение, несмотря на то, что Китай и так является крупнейшим торговым партнером Японии. По сообщению японской информационной газеты «Асахи Симбун», посещение Китая японскими бизнес-лидерами является еще одним шагом на пути к возвращению японо-китайских отношений в «нормальное русло» после 2012 года, когда обострились противоречия по вопросу принадлежности островов в Восточно-Китайском море. По словам представителя правительства Японии, приближенного к ситуации, у японских фирм, как и у европейских, имеются «вопросы» к китайской торговле, однако решать они их планируют, взаимодействуя с Пекином, а не повышая тарифы, как Трамп.