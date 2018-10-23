Президент Бангладеш примет участие во Всемирном инвестиционном форуме

Дакка, , 18:07 — REGNUM Мохаммад Абдул Хамид, президент Бангладеш, прибыл с официальным визитом в швейцарский город Женеву для участия во Всемирном инвестиционном форуме-2018. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», президент Бангладеш утром 21 октября сделал остановку в г. Дубае (столице Объединенных арабских эмиратов).

По имеющейся у журналистов информации, в Форуме примут участие более 4 тысяч инвесторов из 160 стран мира. С целью обмена мнениями по различным долгосрочным целям и актуальным проблемам в Форуме также будут участвовать главы государств и правительств мира, министры, а также главы транснациональных корпораций. Программа Форума включает в себя более 100 различных мероприятий, среди которых есть многосторонние конференции, встречи на уровне министров, встречи мировых лидеров на высшем уровне по вопросам инвестирования, собрания глав транснациональных корпораций и другие.