Песков прокомментировал возможное введение санкций против Украины

Москва, , 14:42 — REGNUM Новые санкции России против Украины, которые ранее поручил ввести президент страны Владимир Путин, будут направлены на отдельных представителей украинского народа, которые «погрязли в ультранационалистических настроениях». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы (власти РФ) не считаем в данном случае своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ», — сказал представитель Кремля.

Песков привел в пример заявление президента РФ Владимира Путина о том, что жители Украины страдают из-за «авантюрных действий» официального Киева.

По словам представителя Кремля, украинский народ был и остается братским народом для России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ об экономических мерах, которые станут ответом Москвы на санкции Киева, подписал президент России Владимир Путин 22 октября.

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