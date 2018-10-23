Москалькова: покупатель оружия должен информировать об этом общественность

Керчь, Крым, , 14:38 — REGNUM В России необходимо вводить практику обнародования информации о приобретении кем-либо оружия. Такое мнение 23 октября в Керчи журналистам высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Когда выдаётся оружие, коллектив должен об этом знать. Нужно сообщать об этом. Мне кажется, это важно», — отметила уполномоченный по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, после массового убийства в Керченском политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек, Татьяна Москалькова предложила поднять возрастной ценз на право покупки оружия в России с 18 до 25 лет.

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