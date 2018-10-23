Оппозиция исключила голосовавших за смену названия Македонии депутатов

Скопье, , 16:31 — REGNUM На пленарном голосовании за конституционные изменения, предполагающие смену названия страны, помимо представителей правящей коалиции, поддерживающей премьер-министра Зорана Заева, проголосовали семь депутатов ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняяя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское народное единство) и Зечир Ранчилович, депутат, входивший в коалицию под руководством ВМРО. Это обеспечило перевес сторонников Заева.

Как передает албанское новостное агентство «Панорама», сразу после окончания голосования семь депутатов, выступивших против партийной линии, были исключены из ВМРО: Саше Василевски, Эмилья Александрова, Ноля Исмалёвска, Элизабета Канчевска-Милевска, Кёрсте Муковски, Любен Арнаудов.

«Хочу выразить признательность тем депутатам, которые не поддались угрозам и шантажу. В связи с голосованием развернулась настоящая охота на депутатов. Я не могу понять тех депутатов, которые проголосовали за эти изменения. Возможно, они преследовали какие-то свои цели, но я не могу их понять», — заявил депутат ВМРО Христийан Мичковски.