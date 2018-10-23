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Адвокаты Бутиной обвинили США в утаивании оправдательных доказательств

Политика

Соответствующая информация «подорвала бы утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении»

Вашингтон, 23 октября 2018, 14:34 — REGNUM  Прокуратура Соединенных Штатов располагает данными, позволяющие снять обвинения с арестованной в США гражданки России Марии Бутиной, сообщает The Hill со ссылкой на ее адвокатов Роберта Дрисколла и Альфреда Кэрри.

Отмечается, что сторона защиты направила прокурору письмо, в котором говорится, что власти США замалчивают информацию, тогда как сторона обвинения должна раскрывать для адвокатов все имеющиеся у нее оправдательные доказательства.

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Защита утверждает, что соответствующая информация «подорвала бы утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении». Кроме того, считают адвокаты, Бутина — просто студентка «с возвышенными устремлениями, которая действовала самостоятельно, а не как агент иностранного государства».

Напомним, 15 июля гражданка России Мария Бутина была задержана в США по обвинениям в попытке проникновения в американские компании с целью влиять на политику США. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, сама Бутина не признает себя виновной. Работники посольства России в Соединенных Штатах пытаются добиться ее освобождения из-под стражи.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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