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Президент Мета и израильский блогер рассказали, как албанцы спасали евреев

Политика

Израильский блогер снял видео, посвященное такому важному понятию албанской культуры, как «беса», что означает священная клятва

Тирана, 23 октября 2018, 19:10 — REGNUM  Президент Албании Илир Мета принял участие в создании ролика арабо-израильского блогера Нусейра Яссина, который по сути рекламирует Албанию, поскольку рассказывает о таком ключевом понятии албанской культуры, как беса.

Президент Мета публично поблагодарил блогера за распространение подобного ролика в социальных сетях:

«Я благодарю израильского видеоблогера Нусейра Яссина за блестящую рекламу Албании. «Беса» — один из основополагающих элементов характера и души нашего народа, который делает албанцев и Албанию примером верности слову, мирного совместного проживания и гармонии между представителями различных конфессий», сообщает албанское новостное агентство «Панорама».

В данном ролике упоминается тот факт, что во время Второй мировой войны Албания держала «бесу» и не выдавала евреев, чем могут похвастать очень немногие государства Европы. В этом зрителей уверяет сам президент Мета: «Я президент Албании. Ни один еврей не был выдан нацистам по время Второй мировой войны, потому что мы нация матери Терезы».

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Зарубежная хроника
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