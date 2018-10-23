Глава Народной партии Сербии: Косово станет полноправным участником ООН

Белград, , 16:48 — REGNUM Глава Народной партии Сербии Вук Еремич, общаясь с представителями СМИ в Белграде, рассказал, что по его мнению президент Сербии Александр Вучич постарается ускорить переговоры, так что он и его косовский коллега Хашим Тачи подпишут соглашение в течение первых четырех месяцев следующего 2019 года. По результатам соглашения Косово станет полноценным членом ООН и потому согласно международному праву не останется никаких препятствий для присоединения Косово к Албании.

«Говоря это, я не имею в виду Великую Албанию», — добавил Еремич.

По мнению бывшего руководителя сербского МИДа по результатам демаркации границы около 90% территории Косово и территория на юге Сербии, известная как Прешевская долина, окажутся вне Албании, передает албанское новостное агентство «Телеграфи».

Еремич заявил, что в дальнейшем Сербию могут ожидать новые территориальные претензии, раз она «мирится с перекраиванием своей территории в мирное время» и что президент Сербии Вучич понимает это, но в его видении Сербия — это «проклятый забор». Еремич считает, что сербский президент «не в ладах с моралью и собственной совестью».