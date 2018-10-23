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Фрегат «Ярослав Мудрый» идёт в Балтийск от берегов Сирии

Политика

Поставленные задачи выполнены

Балтийск, Калининградская область, 23 октября 2018, 14:32 — REGNUM  Возвращения сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» из похода к берегам Сирии ждут 27 октября в Балтийске. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Корабль вернется из дальнего похода, выполнив задачи по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Средиземного моря, уточнили в ведомстве. Торжественную встречу морякам готовят на главной базе Балтийского флота.

15 апреля СКР «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» вышли из Балтийска. За прошедшее время экипаж нес антипиратскую вахту в Аденском заливе, заходил в африкансике порты и принимал участие в масштабных маневрах ВМФ России, которые проходили у берегов Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополь вернулся новейший фрегат «Адмирал Макаров», выполнявший задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море. Фрегат участвовал в межфлотском учении под руководством главнокомандующего флотом адмирала Владимира Королёва.

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Военно-морской флот
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