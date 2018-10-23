Москалькова предлагает поднять возрастной ценз на оружие

Керчь, Крым, , 14:27 — REGNUM После трагедии в Керченском политехническом колледже очень важно рассмотреть вопрос о поднятии возрастного ценза на право приобретения оружия в России. Об этом 23 октября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время своей поездки в Керчь.

«Как можно доверить оружие восемнадцатилетнему человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни? Ему должно быть не менее 25 лет», — отметила Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек. На данный момент пятьдесят пострадавших остаются в больницах, половина из них проходит лечение в медучреждениях полуострова, остальные — на Кубани и в Москве.

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