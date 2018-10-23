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Генпрокуратура РФ: санкции не мешают международной деятельности ведомства

Политика

За минувший год компетентными органами стран Евросоюза было исполнено более 350 запросов Генпрокуратуры РФ

Москва, 23 октября 2018, 14:27 — REGNUM  Генеральная прокуратура России не считает, что антироссийские санкции повлияли на ее международную деятельность. Об этом в интервью интернет-каналу «Эфир» сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«Генпрокуратура России существует вне политики, мы действуем в рамках международного права. И здесь мы влияние санкций не почувствовали ни на грамм», — подчеркнул Куренной.

По словам представителя надзорного ведомства, за минувший год компетентными органами стран Евросоюза было исполнено более 350 запросов Генпрокуратуры РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил, что в России никого не преследуют за «лайки» в социальных сетях.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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