Генпрокуратура РФ: санкции не мешают международной деятельности ведомства

Москва, , 14:27 — REGNUM Генеральная прокуратура России не считает, что антироссийские санкции повлияли на ее международную деятельность. Об этом в интервью интернет-каналу «Эфир» сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«Генпрокуратура России существует вне политики, мы действуем в рамках международного права. И здесь мы влияние санкций не почувствовали ни на грамм», — подчеркнул Куренной.

По словам представителя надзорного ведомства, за минувший год компетентными органами стран Евросоюза было исполнено более 350 запросов Генпрокуратуры РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил, что в России никого не преследуют за «лайки» в социальных сетях.

Читайте также: Генпрокуратура: В России нет уголовных дел за «лайки» в соцсетях