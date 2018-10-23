Сразу два самолёта ВВС США несколько часов кружили у западных границ России

Москва, , 14:20 — REGNUM Сегодня, 23 октября, полёты вблизи границ России выполнили сразу два стратегических разведывательных самолёта ВВС США RC-135. Об этом говорят мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

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«Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США, Boeing RC-135V, бортовой номер 64−14 846, позывной MARIO64 производит разведывательный полёт около Калининградской области, в воздушном пространстве Польши», — говорится в сообщении сервиса PlaneRadar.

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Отмечается, что воздушное судно курсировало к югу от Калининградской области несколько часов. Ещё один самолёт RC-135U с позывным LUIGI16, находясь в воздушном пространстве Эстонии, совершил полёт вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

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Оба разведывательных воздушных судна вылетели с с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября американский самолёт-разведчик приблизился к границам России у побережья Мурманской области. В воздушном пространстве над международными водами Баренцева моря вблизи российских границ воздушное судно находилось в течение нескольких часов. 22 октября стратегический разведывательный самолёт ВВС США совершил многочасовой полёт вблизи побережья Краснодарского края и Крыма.

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