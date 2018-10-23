В Польше заявили о возможном влиянии Суда ЕС на результаты выборов

Варшава, , 14:16 — REGNUM Позиция Европейского суда в деле судебной реформы Польши могла повлиять на результаты муниципальных выборов, заявил 23 октября глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик в эфире Польского радио.

«Такого рода события, как запугивание граждан выходом Польши из Евросоюза, может повлиять на решение избирателей», — заявил Дворчик.

Напомним, Европейский суд постановил Польше приостановить реализацию новой судебной реформы, предполагающей снижение пенсионного возраста для членов Верховного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия (ЕК) подала на Польшу в суд за изменение судебного законодательства в стране. Если Варшава не выполнит требования ЕК, на нее могут быть наложены санкции, в частности, страна может быть лишена права голоса в ЕС.

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